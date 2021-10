Dorpsblad ’t Blaaike in Wintelre is al vijftig jaar ‘een puik geval’

Het is dat het bisdom Den Bosch in 1971 besloot om de stekker uit het godsdienstig weekblad Sint Jansklokken te trekken, anders was ’t Blaaike er mogelijk nooit gekomen. ,,De toenmalige pastoor Vissers zocht een ander medium om de wekelijkse kerkdiensten in te publiceren. De JOC bracht in die tijd een maandblad uit. Enkele mensen hebben toen de koppen bij elkaar gestoken om tot de oprichting van een dorpsblad te komen”, weet Cor Tholen nog.

De Wintelrenaar is er al vanaf de start bij betrokken. Na enkele naamloze uitgaven van drie dubbelgevouwen en geniete A4-tjes werd er een prijsvraag voor een naam uitgeschreven. Uit de ingezonden namen werd ’t Blaaike gekozen. ‘Waarom zouden we iets anders kiezen. Het is toch ook mèr ’n blaeike’, moet iemand gezegd hebben.

Tijdrovende bezigheid

In de beginjaren was het samenstellen een tijdrovende bezigheid voor veertien vrijwilligers. ,,Alles moest uitgetypt worden. Soms moest je daarbij onleesbare handschriften ontcijferen”, zegt Tonny Tholen die midden jaren 70 aansloot. De oplage begon met 375 stuks, tien jaar later was die al 510. ‘Het is voor mij een puik geval en het wordt iedere keer beter’, schreef een Wintelrese in de jubileumuitgave van het tienjarig bestaan.

Al weer jaren telt het blad zo’n 24 pagina’s en de oplage is gestegen naar 850 stuks. Twee dorpsgenoten bezorgen het blad bij de inwoners. Een tiental mensen ontvangt het blad per post omdat ze elders wonen.

Mieke Quirijnen regelt als penningmeester haarfijn de financiën volgens de vrijwilligers. ,,Zo’n 700 mensen hebben ons gemachtigd om jaarlijks zes euro te incasseren. Alle verenigingen mogen ’t Blaaike gebruiken voor twaalf euro per jaar. Verenigingen die vaak iets publiceren verzoeken we vriendelijk om iets meer te betalen.” Zo’n tien procent van de ontvangers betaalt niet. ,,Tot voor twee jaar maakten we nog een rondgang langs zo’n 150 adressen. Dat doen we nu niet meer”, zegt Tholen.

Thuis gevouwen

In vijf decennia is ’t Blaaike één keer niet uitgekomen. Dat was tijdens corona. Tholen: ,,We rapen het blad met een vijftal mensen in één ruimte bij elkaar. Niemand wilde dat toen in één ruimte doen.” Vier edities zijn vervolgens extern gemaakt en daarna zijn nog zes edities bij de vrijwilligers thuis gevouwen.

Inmiddels wordt het blad al weer een half jaar in de vertrouwde ruimte in De Rosdoek samengesteld nadat Wim van Gerwen en Tonnie Tholen de binnengekomen kopij op de computer hebben verwerkt. Op maandagochtend wordt het blad gekopieerd. Nog diezelfde avond komt de vouwploeg samen waarbij Jos Fonken al veertig jaar de vaste nieter is. ,,Verloop kennen we niet. We hebben het gewoon gezellig met elkaar”, zegt Ella Fonken. Later dit jaar gaan de negen vrijwilligers met aanhang een dag op pad om het jubileum te vieren.