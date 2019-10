Dorpsjournaal Riethoven viert 40-jarig jubileum met bijzondere film

Al 40 jaar en 40 weken per jaar wordt op maandagavond van acht tot tien uur in de opkamer van gemeenschapshuis De Rietstek gewerkt aan een jaarlijkse film over het dorpsleven van Riethoven. De Stichting Dorpsjournaal Riethoven (SDR) bestaat uit Ger Cremers, Riek Smits, Wim Cremers, Wil Tilborghs, Ria Senden en Ger van Grotel.

Grootste fan

Ger Cremers vertelt dat er vier periodes te onderscheiden zijn in hun bestaansgeschiedenis. „In de periode 1979 tot 1981 waren we vooral zoekende naar een vorm. Tussen 1983 tot 1990, met de komst van burgemeester Jacques van Beek ,werden we gestimuleerd. Hij was onze grootste fan. Tijdens de presentatie van de jaarlijkse film in de Rietstek riep hij dat de eerste 300 consumpties van het gemeentebestuur waren.” ,Vanaf 1992 tot 1999 werden videofilms gemaakt en vanaf 1999 werd alles digitaal gemonteerd.

1984 was een bijzonder jaar. „Landbouwminister Gerrit Braks bezocht met zijn Belgische collega de varkensboeren in het dorp. Ook de opheffing van de gemeente Riethoven was een belangrijk onderwerp, net zoals dit jaar de onthulling in Walik van het oorlogsmonument voor de omgekomen geallieerde vliegers en de presentatie van het boek daarover”, vertelt Cremers. „We zijn geen ramptoeristen. We zijn ‘goeiweerfilmers’”, zeggen ze lachend. Alle onderwerpen worden gepland, en ze volgen niet de dagelijkse actualiteiten.

Brabantcloud

Tot 1993 deed Riek Smits de interviews, daarna samen met Ria Senden, die het uiteindelijk helemaal overnam. In de kast in hun opkamer liggen alle oude en nieuwe beelden bij elkaar. Een deel van de beelden zijn overgedragen aan Brabantcloud van de KUB in Tilburg. Alle filmbeelden hebben ze zelf gedigitaliseerd. Jaarlijks worden 10 tot 15 onderwerpen gefilmd. Dit wordt ingedikt tot een film van een uur. „We zijn eigenlijk een digitale heemkundegroep”, zegt Ria Senden. De anderen knikken instemmend.