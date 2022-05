Dorpskermis Hapert blijft op de Markt

De discussie was aangezwengeld door het CDA, dat er een ingelast agendapunt van maakte. ,,Er is veel onvrede in het dorp, we worden hierop aangesproken. Kermis is een volksfeest. Dat hoort niet aan de rand van het dorp”, beargumenteerde fractievoorzitter Niels Beerens. Dat de raadsleden het besluit via de pers hadden vernomen, kon ook niet op zijn goedkeuring rekenen.

Verzoek van exploitant

De gemeente Bladel had om verschillende redenen voor verplaatsing gekozen, antwoordde portefeuillehouder Remco Bosma. Kermisexploitant Regter, die in de gemeente alle vijf de dorpskermissen pacht, had erom gevraagd. Eerdere splitsing in Bladel en Casteren vanwege coronabeperkingen had positief uitgewerkt. Ook ontstaat er met een kermis ruimtegebrek in het centrum, stelde Bosma: ,,Er verdwijnt parkeerruimte. In Hapert komt een feesttent op de Markt, in Bladel is een deel vergeven aan terrassen.”

Hij creëerde wel meteen ruimte voor aanpassing van het besluit: ,,Formeel kunnen we nog terug naar de oorspronkelijke locaties. Daarvoor moeten we wel in gesprek met de exploitant. Dat betekent voor Hapert misschien dat er een grote attractie sneuvelt”, zei hij.

Voor Bladel is verplaatsing een tijdelijke noodzaak. Zodra de bouw van D’n Herd aan de Markt wordt gestart, is de helft van het plein voor twee jaar afgezet. Het ziet er echter niet naar uit dat dit al geldt voor de kermis van dit jaar.

Positieve sfeer op nieuwe locatie

Bosma verklaarde in de vergadering wel dat de keuze niet specifiek is ingegeven vanwege het bestrijden van incidenten: ,,Wel werd de sfeer op de nieuwe locatie als positiever beschreven. Dat hebben we in de keuze meegenomen.” Er bleef toch onvrede over de redenen voor verplaatsing: ,, We gaan toch niet de kermis verplaatsen vanwege een incident?”, vroeg Toon van Dun (VHP) zich af.

De Bladelse raad ging breed achter een motie van de VVD staan. Alleen PRO5 stemde tegen: ,,Ons gaat het om draagvlak bij bewoners en ondernemers. Ook over dit besluit is er nog nauwelijks overlegd”, aldus Marieke van Gorp.