Dorpslopers brengen geld bijeen voor KWF met trailrun en wandeltocht

Hooge Mierde – De hardlopers en wandelaars van de Dorpslopers uit Hooge Mierde organiseren op zondag 6 maart een wandeltocht en trailrun. De deelnemers gaan over mooie paden in het bosgebied van Landgoed de Utrecht. De tocht heeft als doel geld bijeen te brengen voor het KWF en met enkele ex-kankerpatiënten in de organisatie weten ze wat daar nog nodig is.

Mariëtte Meulenbroeks (54) uit Lage Mierde weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om als kankerpatiënt ondersteuning te krijgen. ,,Ik kreeg er tien jaar terug mee te maken, het was net alsof er een bom in mijn leven ontplofte,” blikt ze terug. ,,Gelukkig had ik baat bij alle kennis die door onderzoek opgebouwd is, maar daarna moest ik mijn leven vanaf een nulpunt weer opbouwen. Sporten en bewegen heeft me daarbij zeker geholpen. Nu willen we het KWF gaan ondersteunen om verder onderzoek mogelijk te maken want deze ziekte is nog lang niet weg.”

Quote Toen ik ermee te maken kreeg had ik er eerder al mijn vader aan verloren en ook mijn zus had ermee te maken. Francien Kuijken

Ook Francien Kuijken (59) uit Hooge Mierde weet uit eigen ervaring wat het is om tegen kanker te knokken. ,,Toen ik ermee te maken kreeg had ik er eerder al mijn vader aan verloren en ook mijn zus had ermee te maken,” zegt ze. ,,Toen ik te horen kreeg wat er aan de hand was dacht ik meteen aan mijn vier kinderen. Het geeft enorm veel steun als anderen met jouw strijd meeleven. Ik voel me gelukkig dat ik het overleefd heb, maar dat is niet voor iedereen een zekerheid, daarom wil ik me er ook voor inzetten dat anderen in de toekomst geholpen kunnen worden.”

Kleine markt

Voor zowel de wandeltocht als natuurrun kan er op zondag 6 maart gestart worden tussen 8.00 en 14.00 uur. Start en finish zijn bij de Spartelvijver aan de Weeldsedijk in Hooge Mierde. Voor wandelaars liggen er routes klaar van 5, 10 en 15 kilometer, terwijl de trailrun gaat over 10, 15 en 25 kilometer. Naast het sportieve deel is er voor de toeschouwers ook een kleine markt.

Voor de Dorpslopers is de run en de wandeltocht een voorbereiding voor deelname aan de Vrijthofchallenge, een monster-estafette en wandeltocht van ruim 100 kilometer die op 23 april gehouden wordt. De wandelaars lopen dan ruim 100 kilometer in twee dagen, de estafettelopers doen dat in één dag.

,,Bewegen is voor iedereen goed,” zegt Mariëtte. ,,Want hoe belangrijk het ook is om kanker te genezen, nog beter is het natuurlijk om het te voorkomen met een gezonde leefwijze.” Voor inschrijven voor de wandeltocht en trailrun kan met een mail naar leovanavendonk@gmail.com.

Volledig scherm Vlnr. Francien, Sjef, Mariette en Leo organiseren een natuurloop voor het KWF. © Juan Vrijdag / DCI Media