Dorpsondersteuners in Bergeijk: ‘Veel eenzaamheid in dorpen door corona’

Sjaan Janssens, dorpsondersteuner in de Weebosch, hoort steeds meer schrijnende verhalen tijdens haar huisbezoeken. ,,Oudere mensen die al drie dagen niemand hebben gezien. Of de hele dag hun eigen stem nog niet hebben gehoord.”

‘Ouderen lopen minder’

En niet alleen emotioneel, maar ook lichamelijk doet de coronacrisis zich flink voelen. ,,Ouderen gaan fysiek achteruit. Ze komen minder de deur uit, lopen dus ook minder”, aldus Janny Stevens, die in Riethoven werkzaam is. In deze coronatijd gaat zij daarom wat meer op huisbezoek dan normaal.

Sinds vier jaar werkt Bergeijk met dorpsondersteuners: elk van de zes dorpen in de gemeente heeft er een. Zij zijn een onmisbare schakel geworden tussen inwoners aan de ene kant en maatschappelijke organisaties, de gemeente en zorginstanties aan de andere kant. ,,Mensen kunnen in het buurthuis zo naar mij toe lopen, de drempel maken we laag op die manier”, aldus Helma van Gerven, dorpsondersteuner in Westerhoven.

Vraagbaak van het dorp

Coronatijd of niet, de dorpsondersteuners hebben het stikdruk. ,,In normale periodes organiseren we allerlei sociale en educatieve activiteiten, of we verwijzen we mensen daarnaartoe”, vertelt Yvon Barten (werkzaam in 't Loo).

Maar ze zijn ook die persoon die je moet hebben ‘als je even niet weet hoe je iets moet aanpakken of als je zorg nodig hebt’, vertelt John Vlassak, dorpsondersteuner in Luyksgestel. Daarnaast spelen de dorpsondersteuners een belangrijke rol bij de verwijzing naar bijvoorbeeld de wmo-hulp.

Quote Zonder hulp van vrijwilli­gers zijn we nergens. Maar die durven nu niet te gaan werken, vanwege corona. Janny Stevens, dorpsondersteuner in Riethoven

‘Te weinig uren om te kunnen doen waar dorp om vraagt’

Zij onderzoeken eerst grondig wat inwoners wel en niet zelf kunnen doen. ,,Soms komen we er dan achter dat iemand (nog) geen wmo-hulp nodig heeft. Als er wel behoefte is aan die hulp, dan helpen wij met een goede onderbouwing van de aanvraag. Zodat er minder afwijzingen zijn en de cliënt de juiste zorg krijgt”, vertelt Nicole Zelissen, die in ‘t Hof werkt.

Er wordt zo’n groot appèl op de dorpsondersteuners gedaan dat uitbreiding van hun werkzaamheden noodzakelijk is, volgens Stevens. ,,We krijgen nu acht uur per week. Dat is niet voldoende om te kunnen doen waar het dorp om vraagt.”

Ook hier doet zich de coronacrisis weer voelen. ,,Zonder hulp van vrijwilligers zijn we nergens. Maar die durven nu niet te gaan werken: ze behoren vanwege hun leeftijd tot de risicogroep. Het is dus belangrijk om ook een nieuwe generatie vrijwilligers te gaan activeren.”