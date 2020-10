Dorpsraad Reusel gooit de handdoek in de ring

Het zal vast geen kwestie zijn geweest van onwil, meer van onachtzaamheid. Dat denkt Wil Hermans, die als een van de kartrekkers twee jaar geleden van start ging als lid van de nieuwe Dorpsraad Reusel. ,,We gingen vol goede moed aan de slag, wetende dat het in het begin lastig kan zijn. Na enkele bijeenkomsten hadden we toch een clubje van zes personen bijeen, waar zowel jong als oud in vertegenwoordigd waren. We verdeelden taken en gingen van start.”

Trekken aan een dood paard

Hermans vervolgt: ,,We kregen vanuit de gemeente een ambtenaar toegewezen als contactpersoon. Daar ging het al mis want in twee jaar tijd zijn we nu al aan de vierde”, blikt hij terug. ,,Omdat we nog geen uitgebreid netwerk opgebouwd hadden, waren we in veel kwesties afhankelijk van informatie en stukken vanuit de gemeente, maar na een goed begin droogde dat snel op. Het voelt dan als trekken aan een dood paard.”

In Reusel-De Mierden was Reusel lang een witte vlek als het om dorpsraden ging. Daar waar in Hulsel, Lage Mierde en Hooge Mierde dit orgaan wel floreerde en een verbindende schakel tussen inwoners en gemeente was, kwam het in Reusel nooit verder dan buurtverenigingen. Wethouder Peter van de Noort – zelf jarenlang voorzitter van de Dorpsraad Hooge Mierde – zag daar graag verandering in.

Wilhelminalaan en leegstand

,,Het is ook niet dat er geen kwesties spelen waar we ons mee bezig kunnen houden. Zaken als de inrichting van het centrum met het beoogde verkeersluw maken van de Wilhelminalaan en de leegstand. Of de verkeerssituatie in de Sleutelstraat en Lensheuvel, het zijn kwesties”, somt Hermans op. Hij haast zich te zeggen dat de Dorpsraad nooit de plek van de politiek in heeft willen nemen. ,,We zijn echt onafhankelijk van welke partij dan ook. Natuurlijk heeft iedereen wel zijn politieke voorkeur (Hermans zat zelf dertien jaar voor de VVD in de gemeenteraad, red.), maar die hebben we nooit mee laten wegen.”

Ook een laatste overleg met burgemeester Van de Ven en wethouder Maas heeft hen niet van gedachten doen veranderen. ,,Het is jammer, maar het is echt niet anders”, besluit hij.