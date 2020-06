Dorpsraad Wintelre niet blij met beoogde locatie zonneweide Oirschotsedijk

Kritisch rapport over gang van zaken rond brug in Oirschot; ‘er moet structu­reel iets veranderen’

10:10 OIRSCHOT - De manier waarop in Oirschot informatie wordt uitgewisseld in het college van B en W zelf én tussen college en raad is 'te informeel en niet professioneel'. Het is niet de eerste keer dat Oirschot daarop wordt aangesproken, dus zit er structureel iets fout.