DPD in Oirschot: ‘The Beast’ sorteert 800.000 pakketjes per dag

Stel. Je heet Claudia Müller, woont in een Beiers dorp onder de rook van München en koopt een nieuwe zomerjas bij een Britse internetwinkel. Vandaag besteld, volgende dag bezorgd, staat er. Dan is de kans groot dat het pakket vanaf bedrijventerrein Westfields in Oirschot de goede kant op wordt gestuurd. Want daar werd gistermiddag een nieuw en in alle opzichten enorm distributiecentrum van pakketdienst DPD in gebruik genomen. Vice-premier Hugo de Jonge kwam het openen, samen met twee wereldkampioenen squash die deze week tussen de lopende banden met pakketjes een van de grootste toernooien van het jaar spelen.