Drenkeling gered uit ven van Kempervennen in Westerhoven

Dat vertelt dienstdoend manager Frank ter Heijden van Kempervennen desgevraagd. Onbekend is hoe het met de man is afgelopen. Het ging om een daggast die in het ven kwam zwemmen. Volgens Ter Heijden kun je in het afgezette deel van het water overal staan. De rest is voor het waterskiën en de waterfietsen. Hoe de man toch bijna is verdronken, weet de manager ook niet. Hij denkt wel dat de snelle reactie van andere bezoekers, het personeel en brandweer, politie en ambulancepersoneel de man het leven hebben gered.