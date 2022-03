Dreumesen uit 2020 planten hun eigen geboorteboom in Bergeijk

BERGEIJK - Een geluk bij een ongeluk was dat corona in 2020 de aanplant van het geboortebos in Bergeijk verstoorde. Daardoor konden de kinderen zaterdag zelf hun eigen boompje in de grond zetten aan de Dopheidedreef. Papa en mam hielpen natuurlijk mee.

In een bocht van de weg omheind door boomstammen werden zaterdagochtend in drie sessies door 75 kinderen uit de gemeente Bergeijk die in 2020 geboren zijn jonge boompjes geplant. Het was bijna de helft van de in totaal 180 kinderen die dat jaar het levenslicht zagen.

Het geboortebos is een initiatief van de Bergeijkse gemeenteraad die daarmee het milieubewustzijn van de jeugd in de gemeente wil vergroten. Omdat door corona eerdere plantdagen niet konden doorgaan moet nu een inhaalslag worden gemaakt.

Quote Het doel is om de kinderen in een groene en gezonde wereld op te laten groeien Mathijs Kuijken, Wethouder Bergeijk

,,Het doel is om de kinderen in een groene en gezonde wereld op te laten groeien”, vertelt wethouder Mathijs Kuijken. Hij geeft aan dat het eigenlijk positief is dat corona in het land was voor het geboortebos. ,,Daardoor kunnen deze kinderen uit 2020 zelf met hun scheppen helpen met het planten van de boompjes.” Wellicht dat de plantdagen voor de geboortejaren 2021 en 2022 daarom ook verschoven worden naar een later moment.

Scpeciaal een schep meegebracht

Ook Ken van Sambeeck en Bianca Maas uit Bergeijk zijn met hun twee zoons Dex (2017) en Riv van 25 januari 2020 naar het geboortebos gekomen. Riv heeft vandaag speciaal een schep meegebracht en zelf een boom ingekleurd die geplastificeerd aan het door hem geplante boompje wordt vastgemaakt door Ken.

,,We vinden het een super leuk idee. Jammer dat de oudste Dex ook niet dit mocht doen. De derde is op komst en wordt in juni verwacht”, zegt moeder Bianca.

Ook Finn Aarts uit Riethoven is met zijn ouders Martijn en Ethy en het twee maanden oude zusje Milou ter plekke. ,,Hij heeft twee scheppen bij zich”, zegt Ethy. Ook Martijn heeft een schop bij zich. ,,Daar zit nog roest op”, zegt hij lachend.

Plantgaten al aangemaakt

Bij de aanhanger krijgt Martijn even later enkele boompjes aangereikt. Ondertussen stapt Finn al parmantig rond met zijn oranje schep in zijn knuisten. Enkele andere kinderen zijn al bij de geplante bomen. Enthousiast gaat Finn al voor de rest vooruit om over de boomstam klimmend nog wat waggelend het geboortebos te bereiken.

Daar zijn de plantgaten al gemaakt. Martijn heeft enkele beuken en eiken meegekregen en gaat met Finn en Ethy naar het plantgat. Als de fotograaf de foto wil maken is Finn vol aandacht voor de lens en vergeet even het boompje. Maar dan zegt hij: ,,Ja papa helpen.”

Quote Dit zijn soorten die klimaatbe­sten­dig zijn en meer diversi­teit brengen in dit bosgebied bij de grafheu­vels Harrie Brouwens, Beheerder natuurterreinen Bergeijk

,,Doe maar scheppen, zo ja goed zo”, zegt moeder Ethy aanmoedigend. ,,Mama ook”, zegt Finn die alweer naar het volgende plantgat kijkt om daar even later nog een boompje in het bos te planten.

Beheerder van de natuurterreinen in Bergeijk ,Harrie Brouwers, zegt dat nu de beuk, haagbeuk, zomereik, esdoorn en zoete kers worden aangeplant. ,,Dit zijn soorten die klimaatbestendig zijn en meer diversiteit brengen in dit bosgebied bij de grafheuvels dat nu vooral bestaat uit grove den en Amerikaanse eik.”