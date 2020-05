Drie bezoekers tegelijk: musea in Bergeijk gaan weer open

De garage aan huis die dienst doet als sigarenmuseum, is in normale tijden al als klein of intiem te bestempelen. Als er ook nog met 1,5 meter afstand moet worden gerekend, kun je niet veel bezoekers kwijt. „Er mogen maximaal drie bezoekers tegelijk binnen”, zegt Lies Baeten, die samen met haar man Daan Museum De Sigarenmaker in Bergeijk runt. Daarnaast kunnen er nog drie in de serre aan de koffie.