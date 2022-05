Drie dagen feest voor gilde Wintelre: ‘Over nieuwe aanwas niet te klagen’

Inmiddels is het gilde al weer twee jaar ouder omdat de festiviteiten in 2020 door corona niet konden plaatsvinden. De 85 gildebroeders kijken dan ook reikhalzend uit naar het driedaagse gildefeest. Ook koning Harrie van Loon is er klaar voor. Door een zilversmid heeft hij zijn kroon onlangs laten voorzien van een nieuw zilveren kruisje. ,,In de kroon staat het jaartal 1879. Het nieuwe kruisje is van zuiver zilver. De zilversmid dacht dat de kroon is gemaakt van gesmolten dubbeltjes.”

Wie denkt dat gildebroeders een uitstervend ras zijn, heeft het mis. ,,De gemiddelde leeftijd binnen ons gilde schat ik op midden vijftig. We hebben in elke leeftijdscategorie, vanaf 20 tot 30 jaar, zo’n vijftien leden. We hebben over nieuwe aanwas niet te klagen”, stelt hoofdman Gerard Klessens. Het gilde doet er dan ook alles aan om attractief te zijn voor de jeugd. Zo gaat men elke twee jaar op een buitenlandse reis en bezoeken de Wintelrenaren elke drie jaar het Europees Koningschieten. Ook is het gilde actief betrokken bij het tweejaarlijkse Dickensfestijn in het dorp. Klessens: ,,We verwelkomen jaarlijks nieuwe leden vanaf achttien jaar. Van hen wordt een actieve rol verwacht. Er is keuze uit vendelen, schieten of tamboer of bazuinblazer worden.”

Al deze onderdelen komen aan bod tijdens de wedstrijden op 15 mei. Die vinden plaats op een terrein van twaalf hectare aan het Kekkeneind. 56 gilden uit Nederland, België en Duitsland geven er acte de présence. Zij gaan met elkaar de strijd aan in de verschillende disciplines. De dag wordt begonnen met een Heilige Mis in de Willibrorduskerk waarna in café D’n Babbel de erewijn wordt aangeboden door de gemeente Eersel. Na de koffietafel volgt een rondgang door het dorp. De massale opmars, met 1800 tot 2000 gildebroeders altijd een imposant gezicht, vormt het startsein voor de wedstrijden.

Het feestweekend start op vrijdag met een feestavond waarbij onder meer Jan Biggel zijn opwachting maakt. Op zaterdagmiddag knutselt de jeugd in de tent. Tijdens een mini-optocht laten de kinderen zien wat ze gemaakt hebben. Aansluitend volgt een familiebarbecue.

Bij het gildefeest wordt ook altijd een goed doel gesteund. Deze keer is dat de Stichting Duofiets Vessem e.o. Vrijwilligers uit Vessem en Wintelre gaan met een duofiets op pad met mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen. De stichting kan een substantiële bijdrage tegemoet zien voor de aanschaf van nieuw materiaal.

Klessens was eerder als voorzitter van het organisatiecomité betrokken bij gildefeesten in 2005 en 2012. Elke keer weer ziet hij het aantal voorschriften waaraan moet worden voldaan en de kosten toenemen. ,,We zijn dan ook heel blij met de sponsoren en de eigenaren van de grond die we in bruikleen krijgen. Zonder hen is het niet mogelijk om dit evenement te houden.”