Drie-eenheid van het gilde in Wintelre krijgt koninklijke onderscheiding

WINTELRE - Harrie van Loon, Gerard Klessens en Ben van den Berk zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De drie mannen uit Wintelre kregen de koninklijke onderscheiding voor hun inzet voor het verenigingsleven in het algemeen en het gilde van Onze Lieve Vrouw en van de Heilige Willibrordus in het bijzonder.

Het drietal vormde jarenlang een drie-eenheid in het bestuur van het gilde. Gerard Klessens als hoofdman (voorzitter), Harrie van Loon als rentmeester (penningmeester) en Ben van den Berk als dekenschrijver (secretaris).

700-jarig bestaan

Van Loon is inmiddels afgetreden als penningmeester, maar helpt nog mee bij de begeleiding van de nieuwe rentmeester. Daarnaast zet hij zich in voor de bazuinblazers in opleiding en de organisatie van het 700-jarig bestaan.

Ook bij de plaatselijke voetbalvereniging is hij geen onbekende. Van Loon is al meer dan zestig jaar lid van DEES. Hij doorliep niet alleen alle jeugdelftallen, maar speelde ook meer dan twintig jaar in de selectie. Ook als vrijwilliger was hij bij de voetbalclub actief, onder andere bij onderhoudsklussen en schoonmaakwerkzaamheden. Daarnaast is hij al sinds de eerste editie in 2008 betrokken bij het Dickensfestijn Wintelre.

Gerard Klessens uit Wintelre.

Klessens is hoofdman bij het gilde. Waar hij onder het motto van ‘alleen kun je niks en samen kun je alles’ een geolied team heeft staan. Daarnaast is hij evenals Van Loon betrokken bij voetbalvereniging DEES waar hij al meer dan vijftig jaar lid van is. Hij vervulde er diverse vrijwilligersfuncties van bestuurslid tot (keepers)trainer. Verder was hij meer dan dertig jaar vrijwilliger bij het Komité Organisatie Karnaval (KOK).

Ben van den Berk uit Wintelre.

Van den Berk is al sinds 1980 lid van het gilde. Als secretaris zorgt hij onder andere voor de ledenadministratie. Tevens verzorgt hij als secretaris van de jagersvereniging Wintelre de jaarlijkse jachtdocumenten, en is hij onder andere de medeoprichter en websitebeheerder van de Wildbeheereenheid Noord-West Kempen, secretaris bij het KOK en vice-voorzitter bij de Kring van Schuttersgilden Het Kwartier van Oirschot in Tilburg.

Jubilarissen

De secretaris werd tevens gehuldigd bij het gilde vanwege zijn veertigjarig jubileum. Andere jubilarissen waren Wim Ansems en Ad Spanjers, beiden vijftig jaar lid, en Cees Simons veertig jaar lid.