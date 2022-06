Drie personen gewond bij ongeval in Wintelre, bestuurder gevlucht

Dat gebeurde rond 22.30 uur. De auto is over de kop geslagen. De drie mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekend. Een man zou zwaargewond zijn geraakt.

De vierde man, de bestuurder, is na het ongeluk gevlucht. De man is mogelijk gewond. Om die reden is er een grote zoektocht gehouden. Er werd een speurhond van de Landelijke Eenheid ingezet. Het is niet duidelijk of de bestuurder uiteindelijk is aangetroffen.