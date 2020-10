Drie verdachten aangehouden bij drugslab in Luyksgestel

Vraagte­kens bij aandeel sociale huur in nieuw wooncom­plex Bergeijk

9 oktober BERGEIJK - Bij een bouwplan voor een appartementencomplex aan de Klaproosstraat is te weinig aan bewoners met een kleinere beurs gedacht, vinden de Bergeijkse fracties. Het aantal sociale huurwoningen in het bouwplan is teleurstellend laag, lieten zij doorschemeren.