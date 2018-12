Drie verdachten van brute overval op vrouw in Bladel voor de rechter

Twee mannen braken in de nacht van 7 op 8 september de deur open van de woning van de vrouw bij verzorgingstehuis RSZK Kempenland aan de Bladelse Rondweg. De vrouw werd flink mishandeld en lag daarna dagen in het ziekenhuis met hoofdletsel. De daders maakten niets buit.

Er staan deze woensdag twee mannen uit Breda van 24 en 32 en een man uit Eindhoven van 22 voor de rechter. De Eindhovenaar is degene die bij de Rabobank werkte en de criminelen tipte over de overval. Een van de twee Bredase mannen was betrokken bij de voorbereiding van de overval, de andere man is daadwerkelijk in de woning geweest en heeft de vrouw overvallen.