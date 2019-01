Drie woningen vrijgekomen in bouwproject oude Jacobusschool in Eersel

Lintje voor Van den Boogaard uit Knegsel

10:58 KNEGSEL - Lianne van den Boogaard-van Gastel (60) uit Knegsel is zondag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens het concert van Harmonie Sub Umbra voor vrijwilligers ontving zij de onderscheiding van burgemeester Joseph Vos in de Christus Koningkerk in Veldhoven.