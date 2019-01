Dries Reniers, de nieuwe prins van Wintelrese Huifnarren

Zittingsavond Koffiegat­se zittings­avond (Westerho­ven): Nol en Grarda pakken uit, ober Teun Kuijlers bemoeit zich overal mee

26 januari WESTERHOVEN - Na vijftig jaar huwelijk verwachtten Nol en Grarda, alias Erik van Rooy en Arjan Kramer, vanuit de enveloppen van dorpsbewoners grote bedragen te ontvangen. Wat ze wel kregen was dat het publiek van de 48e Koffiegatse Zittingsavond in Westerhoven scheurbuik opliep van het lachen. Het duo, dat ‘ontkleed’ via de enveloppen alle huwelijksgeheimen onthulde, wist vrijdagavond een volle zaal in De Buitengaander te boeien.