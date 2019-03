Driespad in Reusel wordt Braekeling

De naam Driespad werd in september 2018 toegekend aan de nieuwe straat, maar is nu toch in de prullenbak beland. Het Reuselse college overlegde opnieuw met de heemkunde, nadat toekomstige bewoners bezwaar maakten, vertelt Thijs van der Zanden van Heemkunde Werkgroep Reusel. Braekeling lag klaar als alternatief. Die naam kon de goedkeuring van betrokkenen wel wegdragen.

Veldnamen

De Heemkunde Werkgroep wordt door de gemeente vaak gevraagd een voorstel te doen voor een nieuwe topografische naam. „Daarvoor kijken we graag naar veldnamen”, legt Van der Zanden uit. In dit geval waren de aangrenzende akkernamen 't Drieske, Haosenekker, 't Ekkerke en de Braekekker. De heemkundekring had Driespad geadviseerd vanwege de grootte van het weggetje en de ligging. In een dertiende eeuws document betekende een dries een ‘braakliggend weiland’. Dit evolueerde tot de naam voor een nederzettingsvorm van huizen rondom een centraal, vaak driehoekig middenplein. Een Braekeling is een handvol vlas dat men gaat breken.