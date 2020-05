Dronevideo en foto's | Zeer grote brand legt loods in Hapert in de as

Dansscho­len in de regio wachten niet af en gaan naar buiten, maar dat kan niet altijd: ‘Drama én avontuur’

14:10 EINDHOVEN/HELMOND - Binnen dansen? Het lijkt er voorlopig nog niet in te zitten. En dus geven dansscholen in de regio massaal buiten les om de boel overeind te houden. Maar voor sommige danssoorten - zoals buikdansen - is dat geen optie. ,,Het is een drama, maar ook een avontuur.”