Drugsdealer aangehouden op Markt in Bladel

ZOMERSERIE De overstort in Bergeijk inspireer­de eerste kranten­kiek van Conny Coenen

15:11 De foto’s met bijbehorende, passende en vaak verassende leuke teksten van de lezers en anderen die doordeweeks op de regiopagina’s de‘Mijn ED-rubriek’ vullen verraden niet veel over de makers behalve een naam en een ludieke geest. Sommigen laten het bij één foto die ze in een enthousiaste bui ‘met heel de wereld willen delen’. Maar onder de fotografen zijn ook enkele bikkels. Bijna wekelijks droppen ze weer een mooi landschap, een hert, een koe of een kikker in een aangename pose bij de krant. En steeds weer tot hun plezier en verbazing zien ze hun kiek dan terug in de krant.