Drugslab gevonden in grote loods in Eersel, vier betrokkenen aangehouden

Volgens de politie staat het lab in een grote loods in de buurt van een manege. De precieze omvang van het lab wordt nog onderzocht. Wel spreekt een woordvoerder van de politie van een ‘behoorlijke vondst’.

Nog een lab gevonden

Rond 17.45 uur werd er een tweede lab ontdekt, ditmaal in een schuur in Mill. Daar zijn nog geen mensen aangehouden.

Of de politie bij de labs kwam via een tip of uit eigen onderzoek, kan de politie nog niet zeggen. ,,Wij ronden eerst het onderzoek af op locatie en brengen in een later stadium meer informatie naar buiten. Ook dan pas worden de labs ontruimd.”