Drugslab Hapert goed voor miljoenen pillen: ‘Als die gasfles ontploft, klappen bij recreatiepark ramen eruit’

Omdat het onderzoek nog in volle gang is, kan Frijters weinig zeggen over hoe lang het drugslab al in bedrijf was. En dus ook niet hoeveel kilo mdma (de werkzame stof in xtc-pillen) er al is gefabriceerd. De hoeveelheid chemicaliën geeft wel een indicatie. Frijters: „Dat was genoeg het mdma te maken voor ongeveer 3 tot 3,5 miljoen xtc-pillen. Die hebben een straatwaarde van tien miljoen euro.”



In totaal zijn er vier gedeeltes: het lab met de ketels, een voorraadplek met de benodigde chemicaliën, een ruimte vol vriezers om het goedje uit de ketels te kristalliseren en een soort menglocatie. Daar werden de chemicaliën vermoedelijk voor ze in de ketels gingen gemengd. In de ruimte staat ook een soort filter. Frijters: „Voor het proces is platinum nodig en dat is erg prijzig. Met zo’n filter kon de platinum als het ware worden gerecycled. Dat tref je niet vaak aan in een drugslab.”