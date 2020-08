Drugslaboranten huurden loods in Hapert met zakjes erectiepillen

Zomerserie: De culturele voorkeuren van... Pastoor Oirschot: ‘Sicilië is heel interes­sant en biedt veel historie’

7 augustus OIRSCHOT - Wie kent hem niet, pastoor Leendert Spijkers? Sinds 1999 is hij pastoor in Oirschot. Hij is een vertrouwd gezicht in onze samenleving, maar wat weten we van zijn culturele voorkeur? Welk boek ligt op zijn nachtkastje? En wat is zijn lievelingsfilm?