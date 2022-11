Drugspreventie in Bladel: ‘Ik denk wel dat ik er nu beter op ga letten’

Dat is de boodschap die de gemeente Bladel, samen met de politie, brandweer, Enexis en woningstichting WSZ wil uitdragen tijdens de Preventieweek. Gistermiddag stonden ze daarom met een politietrailer en enkele stands op de weekmarkt in Bladel.

George Daniëls zag dat ze aan het opbouwen waren en komt ’s middags even kijken: ,,Een goede zaak. Ik kom veel in het buitengebied. Goed om te weten hoe je een drugslaboratorium of hennepkwekerij herkent. Je hoort er wel van, maar wat kun je doen?”

Druggerelateerde activiteiten

Hij weet uit ervaring, dat je verrast kunt worden door druggerelateerde activiteiten. Zelfs in het appartementencomplex waar hij woont, op een steenworp afstand van de Markt, werd niet zo lang geleden een hennepkwekerij ontmanteld. ,,Niks in de gaten”, erkent hij.

,,Liever tien loze meldingen, dan geen melding”, betoogt Marij de Vries. Ze werkt voor de ‘Bijtende Bende’, een onderdeel van de Taskforce Zeeland en Brabant. ,,Daarom willen we de mensen informeren. We gaan in gesprek en laten ze ervaren hoe je drugscriminaliteit kunt ontdekken.”

Quote De cijfers stijgen nog steeds Joey van de Ven, Wijkagent Bladel

Een interactieve video daagt de bezoekers van haar stand niet alleen uit om zaken te herkennen. Ook het vervolg komt aan bod. Waar en wat meld je? ,,Het is vaak onbekendheid, maar het kan ook angst zijn. Mensen zijn bang een risico te lopen.”

Ook WSZ begeeft zich op dat grensgebied. ,,Bewoners melden ook bij ons. Ze vinden het soms lastig om elkaar aan te spreken. Wij komen dan in actie. Of zelf, of we melden het bij de politie. Die kunnen meer doen, zoals observaties ’s nachts.”

Smokkelen en alcoholstokerijen

Roger de Leeuwe van WSZ noemt wat zaken om op te letten: ,,Veel aanloop, vreemde geuren, brommend geluid, activiteiten ’s nachts, heel dure auto’s voor de deur of bewoning door vreemden. Het is van belang dat burgers en professionals samenwerken. We hebben allemaal hetzelfde doel: veiligheid.”

Dat het probleem gigantisch is, blijkt uit cijfers die Bladels wijkagent Joey van de Ven paraat heeft: ,,In 2017 werden 972 miljoen xtc-pillen geproduceerd. Er gaat 18,9 miljard per jaar in om. De cijfers stijgen nog steeds.”

De Kempen is als grensregio met relatief veel buitengebied extra kwetsbaar, stelt Marij de Vries: ,,Je bent hier snel weer weg. Ook de handelsgeest van de Brabander, samen met de historie van smokkelen en alcoholstokerijen speelt een rol.”

Het loopt niet echt storm. De meeste marktbezoekers houden het bij hun dagelijkse boodschappen. Lisette Bullens gaat wel in gesprek. Ze heeft ook even de voor XTC typische anijsgeur opgesnoven: ,,Dat blijft wel hangen”, erkent ze. ,,Ik merk bij ons aan de rand van het dorp toch niks. Ik denk wel dat ik er nu wat beter op ga letten.”

Drones

Joey van de Ven vertelt dat de deelnemers aan de Preventieweek meerder acties ondernomen hebben. Zaterdagavond was er een bijeenkomst speciaal voor bewoners van het buitengebied. Afgelopen maandag gingen teams de wijk in om met bewoners te praten over allerlei aspecten van veiligheid en leefbaarheid.

Boven het Rodenbachplein hing toen een drone van de politie: ,,Ter demonstratie”, zegt hij. ,,We kunnen er camera’s, warmtedetectie, zoeklichten en een luidspreker onder hangen.”