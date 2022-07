Drukte bij open dag KempenPlus; ‘Hier voel ik me gewaardeerd’

Dat werd gewaardeerd, zo bleek zaterdag in en rond het bedrijvencomplex aan de Raambrug in Bladel. De fietsenstalling puilde uit en de automobilist moest zoeken naar een parkeerplek. Binnen vertelden medewerkers vol trots over hun werkzaamheden.

Maarten van Gompel kreeg bijvoorbeeld nauwelijks adempauze om zijn activiteiten voor Bestronics toe te lichten. Hij werkt vanaf 2004 bij KempenPlus, toen nog WVK. ,,Na een ziekte kwam ik hier terecht. Ik zag er eerst tegenop, maar ik had het eerder moeten doen. Dit is plezierig werk. De druk is minder groot.”

Zeer content

De Reuselnaar werkte eerder ook bij de afdeling Groen. Nu is hij zeer content met de interne detachering bij Bestronics. Het Veldhovense elektronicabedrijf koos voor KempenPlus, waar zestien medewerkers van het participatiebedrijf in in een eigen hal assemblage – en verpakkingswerk voor hen verrichten. ,,Het is afwisselend werk. We testen ook printplaten”, zegt Van Gompel. ,,We hebben goed te werken. We hoeven niet stil te zitten. Hier maak ik de tijd tot mijn pensioen wel vol.”

Quote Ik heb het goed naar mijn zin. Dit is een sociale omgeving Christjan van Mol

Een hal verder test Christjan van Mol via een computerprogramma geurdispensers van de cosmeticaketen Rituals. ,,Ik heb het goed naar mijn zin. Dit is een sociale omgeving”, licht hij toe, nadat hij het testtraject heeft afgerond met een keuringssticker. Hij is vanuit het vrije bedrijf via een externe detachering in de productiehal terechtgekomen. ,,Iedereen kan er werken naar zijn mogelijkheden. Hier voel ik me gewaardeerd.”

Een opmerking, die ook bij Hannie van Extel te horen is. Hygiënisch beschermd met haarnetje en mondkapje verpakt ze chocolade voor chocolaterie van Ham uit Esbeek. Vanwege een dwangstoornis moest ze in 2003 stoppen bij Philips. Ze werkt nu op de begeleidingsafdeling van KempenPlus. Dat doet ze halve dagen: ,,Zo ervaar ik aandacht voor mijn beperking. Ze bieden me structuur en regelmaat. Ik kan aangeven als het niet goed met me gaat.”

Al bijna veertig jaar

Bergeijkenaar Frans Aarts loopt rond op het binnenplein. Daar heeft de afdeling groenvoorziening een deel van de vijftig auto’s en mobiele werktuigen geëtaleerd. Hij werkt al bijna veertig jaar in de sociale werkvoorziening. ,,Toen ik van de lts kwam, was er geen werk voor me. Zo kwam ik bij de WVK. Dat zou nu niet meer lukken”, vertelt hij.

Een arbeidzaam leven in de groenvoorziening heeft hem echter niet minder gelukkig gemaakt. ,,Een goede werkbegeleider is wel van belang”, vindt hij. Die rol vervult hij nu zelf ook. ,,We verzorgen samen met cliënten van Lunet Zorg de tuinen van hun buitenhuizen in Eersel. Dan ben ik zelf ook begeleider.”

Het is een van de samenwerkingsvormen die directeur François Baudoin omarmt: ,,Met deze Open Dag willen we laten zien dat we een nieuw, toegankelijk en laagdrempelig sociaal bedrijf zijn. Mensen kennen ons vooral van de groenvoorziening, maar we doen veel meer. Dat hebben bezoekers vandaag kunnen ervaren.”