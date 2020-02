‘t waor of is ‘t nie waor’

Ervaren tonpraoter Piet van Montfort hield voor de 22e keer zijn act met 'Is 't waor of is 't nie waor' en liet de zaal achter met de vraag of dit echt zijn laatste optreden was. De debutant in dezelfde ton dokter Tinus had daar geen twijfels over. Nadat hij direct na zijn opkomst met de pages het podium weer verlaten moest voor een spoedgeval keerde hij later met een gezicht vol vlekken terug. Die vlekken symboliseerden de uitslag van het onderzoek van een zieke Stekkegatter. De dokter bleek later nog vele collega's te hebben met de oud prinsen met hun korte humoristische sketches in doktersjassen. De mannen van Drøg haalden hun wielerpretherinneringen op met Prins Luc en de burgemeester van Laarbeek Frank van de Meijden. Die beklom even later het podium met een passende ambtsketen voor Luc.