Dubbele domper voor Eerselse carnavalsvierders: ook herkansing optocht afgelast

EERSEL - Harde windstoten zorgde er voor dat de Buurtgatse optocht op carnavalszondag niet kon doorgaan. En nu gooit het coronavirus wederom roet in het eten. De ‘inhaaloptocht’ met wagens en loopgroepen op 22 maart (halfvasten) is ook afgelast, net als de Contente Optocht.

‘Geen nieuwe ronde, nieuwe kansen’ meer dit jaar voor de Buurtgatse optocht in Eersel. Met pijn in het hart moest de organisatiecommissie al beslissen om dit evenement-hoogtepunt van het Eerselse carnaval- met carnavalszondag te annuleren, vanwege het onstuimige weer.

Coronavirus

Een oplossing werd gevonden door de optocht met wagens in te halen tijdens de tweede editie van de Contente Optocht (op 22 maart), waarin individuen en duo’s in carnavaleske uitdossing kunnen meelopen.

Maar ook dit feest gaat (weer) niet door, vanwege de strengere maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Richtlijnen van het RIVM schrijven voor dat grote en kleinere evenementen moeten worden afgelast. ,,Het was een moeilijk besluit. We moeten nu weer iedereen teleurstellen. De deelnemers hebben er veel tijd en geld in gestopt. Toch is er ook begrip,”vertelt Eric Lavrijsen van de organisatiecommissie.

Laatste kans

Tijdens de Buurtgatse optocht zouden vijf grote wagens meedoen en diverse loopgroepen. Sommige buurtschappen hebben hun wagens in ieder geval nog kunnen vertonen tijdens de Kempenoptocht in Hapert. Voor vele groepen was de ‘inhaaloptocht’ met halfvasten echter de laatste kans om dit carnavalsseizoen hun creatie op wielen te kunnen presenteren aan de buitenwereld.

Die mogelijkheid is nu dus verkeken. Want er komt geen alternatieve datum voor de optocht, zo liet de organisatiecommissie weten. Voor de groep Dinsdag Vrij betekent het dat zij hun grote wagen niet hebben kunnen tonen aan Eersel. ,,Het bijzondere is dat onze kinderen dit jaar ook flink hebben meegeholpen met de bouw van de wagen. Voor hen is het een grote teleurstelling,”aldus Marieke Maas van CV Dinsdag Vrij.

Wagen bewaren

De gebouwde wagen wordt niet afgebroken. De groep wil deze bewaren voor de eerstvolgende ‘herkansing’: carnaval volgend jaar. ,,We zoeken alleen nog naar een geschikte stalling,” vertelt Maas.

Voor Patrick Smits is de dubbele annulering van de optocht eveneens een grote domper. De Eerselnaar zou met zijn loopgroep ZZ de Bierkanonnen deelnemen aan de loopgroepen. ,, Ik had er zo’n zin in! We doen al voor de twaalfde keer mee met de optocht. Dit is de eerste keer dat we zoveel pech meemaken.”

