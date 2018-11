Duizel heeft een prins met de langste naam onder de prinsen: Mark van Jan van Gust van Dennenoord

Koninklij­ke onderschei­ding voor René Das uit Luyksges­tel

0:11 LUYKSGESTEL- Luyksgestelnaar René Das ontving zaterdagavond in zijn eigen gildehuis aan de Rijt een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Arinda Callewaert-de Groot. René Das steekt zijn ziel en zaligheid al 50 jaar in het dorpse gilde Sint Martinus, waarvan hij al 48 jaar in het bestuur zit van de club. Das schoot zichzelf ook nog vier keer tot koning van het gilde.