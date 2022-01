Duizelnaar (52) die Rutte met dood bedreigde op vrije voeten, in april voor de rechter

Overname van Ves­tia-woningen Bergeijk is rond, nieuwe eigenaren aan de slag met opknappen van de huizen

BERGEIJK - De overname van de 445 Vestia-woningen in de gemeente Bergeijk is definitief rond. Vanaf 1 januari zijn de 359 huizen in de kern Bergeijk eigendom van woningcorporatie Woningbelang uit Valkenswaard, Woningstichting de Zaligheden (WSZ) uit Eersel is vanaf die datum eigenaar van de 86 huizen in Luyksgestel.

24 december