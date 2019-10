Duizelse pastor ontrafelt leven van de schaapsherder van de abdij van Postel: Hij laat ons het bijzondere van de eenvoud zien

Van schoenen­lap­per naar voetspeci­aal­zaak: Basemans in Reusel bestaat 70 jaar

28 oktober REUSEL - In 1949 betrokken Johan en Adriana Basemans aan de Bakkerstraat 10 in Reusel een kleine schoenenzaak. Het verkopen van schoenen was er nog bijzaak, maar dat is 70 jaar later wel anders.