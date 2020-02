Duizend kastjes tegen de processierups in Bergeijk

BERGEIJK - De speeltuin op ’t Loo is een plek waar kinderen graag spelen, maar afgelopen zomer zijn er flink wat klachten bij de gemeente Bergeijk terecht gekomen over de enorme hoeveelheid processierupsen. Woendagochtend werd hier de eerste stap voor de bestrijding gezet.

,,Er staan op veel plekken in onze gemeente eikenbomen, met name in de buitengebieden”, aldus wethouder Mathijs Kuijken. Ondanks dat de meeste bomen in het buitengebied staan, hebben de inwoners van de gemeente Bergeijk er toch flink last van.

,,De klachten over processierupsen zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Zo hebben we in 2018 ongeveer 60 meldingen gehad, maar de teller in 2019 kwam tot ruim 90 klachten”, vertelt Kuijken.

Daarom is hij deze ochtend blij dat er actie wordt ondernomen om deze overlast tegen te gaan. De maatregelen van vorig jaar hebben weinig effect gehad. Niet omdat het de verkeerde maatregelen waren, maar vooral omdat het afgelopen zomer zo intens heet en droog was. Dit weer is dan ook een van de voornaamste oorzaken geweest waardoor het aantal processierupsen zo is toegenomen.

Natuurlijke vijanden

Dit jaar start de gemeente met een nieuwe aanpak, eentje die inspeelt op de natuurlijke vijanden van de processierups. De afgelopen tijd zijn verschillende verenigingen bezig geweest met het maken van ruim duizend nestkasten, in samenwerking met onder andere Natuurtuin ’t Loo. De nestkasten worden opgehangen in de probleemgebieden en trekken de natuurlijke vijanden van de processierups naar deze gebieden toe.

Uit onderzoek blijkt dat deze methode ervoor kan zorgen dat het aantal processierupsen met zo’n 85 procent zal dalen. Er zijn verscheidende natuurlijke vijanden waar de nestkasten voor ontwikkeld zijn. Zo zijn er vogelhuisjes, maar ook vleermuiskasten gemaakt voor deze nieuwe aanpak.