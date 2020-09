Duizenden dahlia’s op Domein Oogenlust in Eersel

,,We gaan er honderden, misschien wel duizend in de vijver leggen.” Marcel van Dijk, creatief directeur van Oogenlust vertelt gepassioneerd over het aankomende evenement waarmee tegelijkertijd het 40-jarig bestaan van Oogenlust wordt gevierd. ,,Ik heb altijd gezegd: Als wij 40 jaar bestaan wil ik een dahlia tentoonstelling. Normaal decoreren wij 7 à 8 evenementen per week. De meeste gaan nu niet door, voor ons een enorme terugval. Maar dit wilde ik laten doorgaan''.

Van Dijk zit vol met ideeën. ,,Ik vind dahlia’s heel erg hip. We gaan ze op een andere manier presenteren. We gaan hele rijke boeketten neerzetten, in de lucht hangen, mozaïeken van dahlia’s maken, een krans van drie meter doorsnede met een explosie van dahlia’s. Kortom: in totaal ruim 6000 dahlia’s in 22 objecten.”

Jaarlijks organiseert de Nederlandse Dahlia Vereniging het kampioenschap. Hieraan nemen ongeveer 100 liefhebbers en professionele telers deel. De bloemen worden door een jury gekeurd op kwaliteit, kleur en grootte. Elk jaar gebeurt dat op een andere locatie. Dit jaar dus bij Domein Oogenlust. Ter ere van het 40-jarig bestaan van Oogenlust wordt tevens de officieel benoemde ‘Oogenlust Dahlia’ gedoopt. Deze is internationaal gecertificeerd bij het CPVO (Community Plant Variety Office).

Dahliastad

Bart van Gerwen, van dahliavereniging De Jonge Stek uit Veldhoven heeft de Oogenlust Dahlia gekweekt. ,,Veldhoven is de dahliastad van Nederland, mede dankzij Marcel. We zijn heel blij dat hij de dahlia zo promoot.” Van Gerwen en Van Dijk kennen elkaar al minstens 30 jaar. Van Gerwen had een groentewinkel en kwam bloemen bij Oogenlust kopen, toen nog op de Dorpsstraat in Veldhoven. Het klikte meteen.

Van Gerwens vader had al dahlia’s en ging er mee naar tentoonstellingen. Ieder omliggend dorp had wel een dahliavereniging: Valkenswaard, Duizel, Eersel, Veldhoven. In elk kerkdorp liet de pastoor, op een stukje grond dat de gemeente beschikbaar stelde, dahlia’s planten. Zo had hij de hele zomer versiering voor de missen.

In de Kempen heeft alleen Veldhoven nu nog dahliaverenigingen, maar wel drie. Domein Oogenlust heeft de vereniging van Van Gerwen altijd gesponsord. Van Dijk vertelt: ,,Ik hou van elke bloem. Maar de dahlia is de koning van de bloemen. Dat zo’n knolletje zo’n explosie van kleuren kan leveren. De Oogenlust Dahlia is oranjegeel, een kleur die mij aantrekt. Hij is ingetogen, stijlvol.” Van Gerwen vult aan. ,,Deze heeft heel veel bloemen, is hoog en stevig en blijft bestaan. Hij is al 5 jaar oud.” Oogenlust gaat de dahlia niet naar de veiling brengen, maar alleen zelf verwerken en verkopen.

Komende vrijdag, 11 september, wordt de Dahlia Biënnale 2020 officieel geopend door de burgemeester van Eersel, Wim Wouters. De Dahlia Biënnale bezoeken is gratis. In verband met COVID-19 is er een routing en er kunnen niet meer mensen op het domein (Hees 4 in Eersel) dan op de parkeerplaats passen. Meer informatie: oogenlust.com