Duizenden euro’s schade na botsing Hulsel; automobilist gevlucht

HULSEL - Een beschadigde boom, een platgereden lantaarnpaal en een defect rioolgemaal. Schade: duizenden euro’s. Dat is het resultaat van een nog onbekende brokkenpiloot die in de nacht van 10 januari op de Hoef in Hulsel in een slip raakte.