Duizenden euro's voor onderhoud aan fietsbrug Oirschot: extra antisliplaag moet fietsers overeind houden

De brug, officieel vaak langzaamverkeersbrug of Stönner-Meijwaardbrug genoemd, over het kanaal in Oirschot ging in het voorjaar van 2020 open. In november van dat jaar, nog voordat de vorst intrad, kwamen de eerste klachten over gladheid al boven. Een onderzoek van een gespecialiseerd bureau moest meer helderheid geven of de toplaag aan de normen van stroefheid voldeed.