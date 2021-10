‘Duizenden forellen gebakken bij De Schutskuil’

Het terras aan de Oude Grintweg 100, midden in het Groene Woud, bestaat momenteel uit één grote zandvlakte. Losse stenen liggen iets verderop op een stapel. Een verbouwing is gaande.

Brigit (54) kan het goed aanzien. Sinds 1 oktober is hun zaak officieel overgedragen aan de oud-uitbaters van Het Wapen van Liempde. De herberg zal een andere naam krijgen, De Vrolijke Jager. Brigit: ,,Maar wij behouden forellenvijver De Schutskuil.”

Brigit: ,,Het begon allemaal met mijn overgrootvader. Hij kocht hier grond uit een openbare verkoop en bouwde er vervolgen verschillende boerderijen voor zijn kinderen. Daarom wonen er hier in de buurt ook zoveel Moosdijken. Mijn vader heeft deze boerderij geërfd. Hij werd groente- en fruitteler. Maar door een bloedvergiftiging in 1967 kon hij hier niet mee doorgaan. Hij vroeg zich af hoe het nu toch verder moest, met de boerderij en een jong gezin.”

Grond

Om de zaak te bekostigen werd grond verkocht aan de provincie. ,,Die had gehoord dat hier gele grond zat. Het gat dat toen over was werd een zwemvijver, in de volksmond Jannegat. Weer wat later, in de jaren zeventig, werd het de plek van de Oirschotse hengelsportvereniging. Ondertussen ontstond er een klein café bij de woning.” Brigit: ,,Maar een officiële vergunning kreeg ons pa niet van de gemeente. Er zat nog wat oud zeer vanwege die grond.” In 1972 is de eerste aanvraag gedaan, zeven jaar later is de vergunning verleend.

Jo (83), moeder van Brigit: ,,Op 10 juli 1979 hebben we Herberg de Schutskuil geopend. De naam had Jan uit laten zoeken door iemand van het archief. Er bleken in dit gebied heel vroeger zogenaamde koningsschutters te zijn geweest. Zij schatten de oogst, een tiende deel was voor de belasting. De naam Schutskuil was geboren. Toen al het drukwerk al klaar was, bleek dat de archivaris een foutje had gemaakt. De U bleek een A te moeten zijn, koningsschatters. Maar de naam werd niet meer veranderd.”

Fiets- en kaartclubjes

Het café kreeg bezoek van fiets- en kaartclubjes, FC de Schutskuil, wandelaars. Moeder Jo begon met een bitterballetje en later uitsmijters en een half haantje. Haar man Jan is iets later de succesvolle forellenvijver gestart. Brigit: Da’s niet makkelijk, het zijn gevoelige beestjes. Zuurstofgehalte en watertemperatuur moeten goed zijn. Zit een forel niet goed in z’n vel, dan kantelt ie.”

Jo ging forellen bakken. Jo: ,,Duizenden heb ik er gebakken, ik vond het zo fijn om te doen! Mijn geheim? Forel een nacht in het zout, peper erop, viskruiden, paneermeel, in roomboter bakken. En er op letten. En goede pannen gebruiken.” Meesterkok Cas Spijkers kwam op een dag forellen vissen. ,,Ik vroeg hem of ie mijn forel wilde proeven. Ik hoefde er niks aan te veranderen.

Ondertussen deed Brigit de koksopleiding en liep stage bij onder andere de Waag in Boxtel. Op 23-jarig leeftijd kwam zij mee in de zaak. ,,Ik heb een mooie tijd gehad hier en ben heel trots op ons bedrijf, met fijne vaste klanten en logees. Het was hard werken in de zomermaanden, en iedere dag van het jaar om 10.00 uur open, dertig jaar lang.” Haar dochters kozen voor een andere toekomst. Samen met Jos woont ze nu op de Stille Wille. ,,Maar ik zal de nieuwe eigenaren in het voorjaar nog vooruit helpen. Ze gaan het druk krijgen, zeker weten.”