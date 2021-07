Duo belt midden in de nacht aan en bedreigt bewoner in Bladel

Met een ijsfiets Westerho­ven­se coronaver­ha­len ‘rondbren­gen’

6 juli WESTERHOVEN - Wie heeft er niet een verhaal of mening over de coronatijd? Het coronavirus, de lockdown en alle beperkende maatregelen hebben hun sporen nagelaten. In Westerhoven wilden ze deze aparte tijd - die toch ook lichtpuntjes bevat - vastleggen in een naslagwerk. Het boek Van Wuhan naar Westerhoven voor en door Westerhovenaren is klaar.