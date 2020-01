Duofietsen in de Kempen nu al ‘versleten’: groot succes

Vijf keer per week trekken vrijwilligers tussen april en eind oktober eropuit met een gast uit Vessem of Wintelre. Mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, komen zo nog eens ergens. Dankzij bijdragen van een aantal instanties, de lokale middenstand en een aantal inwoners konden in 2017 drie fietsen worden aangeschaft. ,,We wilden de fietsen in acht jaar afschrijven”, zegt Jan Henst, voorzitter van de stichting.

De animo voor de ritjes in de omgeving is zo groot, dat de fietsen nu al aan vervanging toe zijn. ,,Ze hebben zo’n tienduizend kilometer op de teller. De leverancier noemt dit een zeldzaamheid”, vertelt Henst. De fietsen worden dan ook goed onderhouden. Henst: ,,Elke twee weken komt vrijwilliger Wil Jacobs vanuit Steensel naar Vessem om onderhoud te doen aan de rijwielen. Ik poets ze vervolgens weer glimmend.”

Een veertigtal vrijwilligers staat paraat om met regelmaat een ritje van twee uur te maken. Ook in Wintelre is de belangstelling groot. Bestuurslid Annemiek van Hersel werft vrijwilligers en gasten in haar dorp en deelt de vrijwilligers in. ,,We hebben in Wintelre vijftien vrijwilligers. Het aantal gasten is zo groot, dat ik ze niet elke maand een rit kan aanbieden.” Wel merkt ze dat er een drempel is om zich aan te melden. ,,Als ik ze uitnodig, moeten ze altijd even nadenken. Maar na de eerste rit vinden ze het geweldig.”

1 besteld

Dat ervaart ook Kea Aalders. De Vessemse begon als vrijwilliger, maar is inmiddels toegetreden tot het bestuur. ,,Het is geweldig om ritjes te maken. Je komt op plaatsen waar je normaal niet komt en je bent in beweging.” Vorige maand kreeg de stichting van de gemeente 3000 euro en 2000 euro van Verzekeringsmaatschappij NH1816. Tijdens het gildeweekend dat in augustus in Wintelre plaatsvindt, is de stichting genomineerd als goed doel. Eén nieuwe fiets à 8000 euro is al in bestelling. In de loop van het jaar hoopt de stichting nog twee exemplaren te bestellen.