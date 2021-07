Dwangsom dreigt voor Bergeijks mestbedrijf

Bij mestbedrijf Houbraken werd in 2020 meer dan 90.000 ton dierlijke mest ingenomen, zo blijkt uit een controle van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) die begin maart werd uitgevoerd. Dat is bijna vier keer meer dan de 25.000 ton die het bedrijf op jaarbasis maximaal mag verwerken, zo is eveneens terug te vinden in het rapport. Of die 90.000 ton mest in zijn volle omvang is bewerkt of slechts een gedeelte daarvan, is nog de vraag.