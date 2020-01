Dwangsom tegen hondenfokker in Hapert van tafel

De Raad van State heeft woensdag korte metten gemaakt met een fikse dwangsom tegen een Hapertse hondenfokker. De rechter oordeelde dat de gemeente Bladel de dwangsom op verkeerde gegevens baseert. Eerder legde Bladel een maximale dwangsom van 100.000 euro op aan hondenfokkerij Dutch Pet Farm van ondernemer Jürgen Castelijns. Hij zou tegen de regels van het bestemmingsplan in honden verkopen die niet op zijn bedrijf zijn geboren. Volgens de gemeente gaat het om minimaal 42 honden die zijn doorverkocht. Want volgens het bestemmingsplan mag Castelijns alleen honden aan particulieren verkopen die op zijn fokkerij zijn geboren en opgefokt. Als de dieren van elders komen, is handel verboden op straffe van 10.000 euro per doorverkochte hond.

De gemeente kwam achter de 42 vermeend doorverkochte honden door gegevens van een lijst van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) te controleren. Daarop staan de chipnummers van honden en de adressen waar ze verbleven. De Raad van State is van oordeel dat de lijst niet bedoeld en niet geschikt is om overtredingen van het bestemmingsplan vast te stellen. De gegevens zijn bedoeld om vast te stellen of de dierenwelzijnsregels niet worden overtreden en of er al dan niet illegaal in honden wordt gehandeld. Maar uit de lijst is niet, of slecht af te leiden waar de honden geboren zijn. Verder blijken sommige hondenchips foute meldingen te geven. Als de gemeente denkt dat de fokker wel overtredingen beging en alsnog een dwangsom wil opleggen, zal Bladel meer eigen onderzoek moeten doen. De eerder opgelegde boete is in elk geval van tafel.