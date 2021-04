Dwangsom tegen mestopslag van agrariër Daas in Wintelre al bijna achterhaald

De raadsman van ‘multifunctioneel agrariër’ Pierre Daas legde tijdens een spoedprocedure in Den Haag uit dat de gemeente Eersel met haar dwangsombesluit de plank helemaal heeft misgeslagen. ,,Die 1200 ton mest lag al twee à drie jaar op een perceel aan de Roestenberg. En dan legt de gemeente eind september vorig jaar een dwangsom van maximaal 9000 euro op, terwijl Daas de mest helemaal niet kan uitrijden. Maar van uitstel wilde de gemeente niet horen. Bovendien heeft de gemeente de dwangsom aan het verkeerde bedrijf van Daas geadresseerd. Alleen al om die reden moet die van tafel’’, aldus Daas’ zegsman.

Hoe dan ook effect

Want Daas heeft verschillende bedrijven. Hij is meer dan alleen veehouder en akkerbouwer, hij handelt ook in mest en verhuurt landbouwmachines. De gemeentewoordvoerster benadrukte dat de dwangsom hoe dan ook effect heeft gehad, omdat Daas de mest inmiddels al voor twee derde deel heeft weggehaald. Er is ook nog geen dwangsom verbeurd, omdat Eersel nog op Daas’ bezwaren tegen de dwangsom moet beslissen.

Dat gebeurt binnen enkele weken. Als de gemeente zijn bezwaren afwijst gaat de dwangsommeter pas echt lopen. Diens raadsman ontkende niet dat de kans groot is dat tegen die tijd alle mest over het land is uitgereden. ,,Dat is ook precies wat Daas eerder aan de gemeente heeft gevraagd, om uitstel. Want in de winter rijd je geen mes uit.’’

Quote Door de grote hoeveelhe­den mest bestaat het risico dat het grondwater wordt verontrei­nigd Woordvoerster gemeente Eersel

Rechter en staatsraad Liesbeth Steendijk vroeg nog aan de gemeentewoordvoersters waarom Eersel Daas niet nog een paar weken uitstel kan geven, tot het moment dat ze een beslissing op de bezwaren van Daas heeft genomen. ,,Nee, dat willen we niet want door de grote hoeveelheden mest bestaat het risico dat het grondwater wordt verontreinigd’’, zei de Eerselse zegsvrouw.

Waterdichte laag

Daas’ woordvoerder zei dat dat onmogelijk is, omdat de mest op houtkrullen is gelegd en daarna met een waterdichte laag is afgedekt. Overigens heeft Daas van de 1200 ton droge mest dus al meer dan 800 ton weggehaald. De Raad van State doet zo snel mogelijk uitspraak over de dwangsom.