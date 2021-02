Dwangsom voor ‘eenvoudige boer’ uit Vessem vanwege vervuild water

Veehouder is verantwoordelijk

Maar die houdt daar geen rekening mee, zo blijkt tijdens de einduitspraak. De Raad is het niet eens met de Vessemse vleesstierenhouder dat hij er niets aan kon doen dat de meststoffen in het oppervlaktewater terecht zijn gekomen. In de uitspraak stelt de Raad vast: ,,Het laten afstromen van verontreinigd regenwater door een geul op het perceel in Vessem in een oppervlaktewaterlichaam valt onder het begrip lozen.” Kortom, de veehouder is wel degelijk verantwoordelijk voor het lozen van stoffen van zijn perceel die via het regenwater in de sloot terecht komen. En daar hangt een prijskaartje aan: 3.600 euro.