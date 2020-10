Dwangsommen dwingen raadslid uit Reusel tot stoppen

REUSEL - Diverse dwangsommen opgelegd door zijn eigen gemeente dwingen het Reuselse CDA-raadslid Cor van Limpt zijn politieke werk per direct neer te leggen. Van Limpt moet de boetes betalen omdat op zijn boerenbedrijf zaken niet in orde bleken, aldus de omgevingsdienst.

In een kort persbericht van een woordvoerder van de gemeente Reusel-De Mierden, werd dit besluit deze week kenbaar gemaakt, Van Limpt zelf bevestigd het. Cor van Limpt is al jarenlang agrarisch ondernemer en is op velerlei plekken actief voor de branche, zoals bestuurslid van het ZLTO. Voor het CDA maakte hij al geruime tijd deel uit van de fractie in de Raad.

Na een controle door de omgevingsdienst op zijn bedrijf, in december 2018, kwam hij in een handhavingstraject terecht.Er werden een aantal zaken geconstateerd die niet door de beugel konden, zoals oude sleufsilo's waar geen geldende vergunning voor was en een deel van de stallen waar meer uitstoot was dan de norm.

Met de rug tegen de muur

In een half jaar tijd volgden er diverse gesprekken, maar de gemeente Reusel-De Mierden ging al snel over tot een handhavingstraject. Van Limpt zelf voelde zich met de rug tegen de muur, zo liet hij tijdens een van de zittingen weten en diende een bezwaar in.

Dit bezwaar werd in september vorig jaar bij de commissie van Bezwaar en Beroep behandeld. Maar ook na die zitting bleef de kwestie overeind. De gemeente blijft bij het standpunt dat er per direct aan alle normen moet worden voldaan. De toezeggingen van Van Limpt dat hij het op gaat lossen in de verdere ontwikkeling van zijn bedrijf, werden van tafel geveegd.

Er moeten forse bedragen geïnd worden

Het college nam en advies van de commissie van Bezwaar en Beroep over en dat betekent dat en forse bedragen aan dwangsommen geïnd moeten worden.

Voor Van Limpt is het reden om per direct zijn zetel ter beschikking te stellen. Het is op dit moment nog niet duidelijk wie zijn positie in gaat nemen, de nummer vier op de CDA lijst bij de laatste verkiezingen was Harrie van Gool uit Hooge Mierde.