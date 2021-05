E-coli bacterie zit toch langer dan gedacht in het water van Zuidoost-Brabant, kookadvies met dag verlengd

Het probleem met de E-coli bacterie in het kraanwater van delen van Zuidoost-Brabant is zondagmiddag toch niet opgelost. Brabantwater verwachtte dat het water een dag na de ontdekking weer schoon zou zijn, maar inmiddels is het kookadvies met een dag verlengd.

Zaterdag werd via een NL-alert duidelijk dat de E-coli bacterie (ook wel de poepbactie genoemd in de volksmond) in delen van Zuidoost-Brabant in het water zat. Uit analyses bleek dat die vermoedelijk sinds vrijdagavond uit het kraanwater kwam.

Mensen hadden mogelijk al een dag vervuild kraanwater gedronken. Brabantwater kon niet uitsluiten dat mensen er zaterdagochtend koffie mee hadden gezet.

Nog sporen in het water

,,Omdat we het zekere voor het onzekere willen nemen hebben we het advies verlengd. We zien een afname van de bacterie in het leidingnet, maar er zitten nog wel sporen in het water”, aldus de woordvoerster van Brabantwater. Hoe het kan dat het probleem toch langer aanhoudt dan gedacht, is voor het drinkwaterbedrijf niet duidelijk.

In de plaatsen Hooge Mierde, Lage Mierde, Hapert, Hulsel, Reusel, Bladel, Eersel en Duizel geldt het advies eerst het water drie minuten te koken. Dat advies gold in eerste instantie tot zondagmiddag, maar Brabantwater heeft dat verlengd tot maandag 18.00 uur.

Daarbij is het advies niet een koffiezetapparaat of waterkoker te gebruiken om water in te koken, maar een pan op het fornuis. Die apparaten verhitten water vaak niet drie minuten lang tot het kookpunt.

Veilig voor gebruik

Na het koken is het drinkwater veilig voor consumptie, zoals het maken van koffie, thee, limonade, flesvoeding, voor tandenpoetsen en voor het bereiden van de maaltijd. Voor overig gebruik van het water zoals afwassen, douchen, het wassen van kleding is vooraf koken niet nodig.

Lees hier het volledige advies.

Een uitbreiding naar andere regio’s, zoals bijvoorbeeld Eindhoven, is niet mogelijk. Het leidingnet is een afgesloten netwerk in die regio.

Toch kraanwater gedronken?

Het drinkwaterbedrijf heeft tot nu toe geen klachten van mensen gehad die ziek zijn geworden van het drinken van kraanwater. Het risico daarop is dan ook klein. E-coli (Escherichia coli) is een bacterie die van nature voorkomt in de darmen van alle mensen en warmbloedige dieren. De bacterie beschermt tegen andere schadelijke bacteriën. De e-coli staat ook wel bekend als de poepbacterie.

Voor mensen die de bacterie binnen hebben gekregen, omdat zij bijvoorbeeld koffie hebben gezet met kraanwater, laat Brabantwater weten:

,,Meestal merkt u hier niets van. Heel soms komt het voor dat u last krijgt van maag- en darmklachten (buikpijn, diarree). Deze klachten zijn meestal na enkele dagen weer voorbij. Gevoelige groepen, zoals zwangere vrouwen en mensen met een verminderde weerstand, lopen een iets groter risico. Bij aanhoudende klachten adviseren wij u om contact op te nemen met de huisarts.”

Lege schappen

Schappen in supermarkten in Hapert waar normaal waterflessen liggen, zijn veelal leeg door een run op schoon drinkwater.

Volledig scherm Een leeg waterflessen-schap in de Jumbo in Hapert. © Kees Martens / DCI Media