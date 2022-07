E3 Strand in Eersel heeft zijn oude naam terug: ‘Zo kent de hele regio het’

Eigenaren Michiel Becx uit Vessem en Janus van Kasteren uit Veldhoven hebben niet lang over de naam gediscussieerd. ,,Voor ons was de naamsverandering een logische stap”, zegt Becx. ,,In de hele regio is het bekend als het E3 Strand en voor ons is het altijd het E3 Strand geweest. Deze naam vonden we passender en daarom hebben we die in ere hersteld.”