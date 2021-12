Echt zonde - Jeugdvakantiewerk Eersel stopt ermee.

Tijdens het veertigjarig jubileum in 2019 waren ze nog springlevend. De twee jaren daarna kon Jeugdvakantiewerk niet doorgaan wegens corona. Dat heeft de organisatie de das omgedaan. Er was geen aanvulling meer van vrijwilligers en jeugdleiding van onderuit.

Volgend jaar zomer komt er geen Jeugdvakantiewerk meer in Eersel. Het vrijwilligersaantal is te ver teruggelopen. De gemeente is op de hoogte gebracht, de garagebox is opgeruimd, materialen zijn weggegeven, onder meer aan Stichting Jeugbelangen Duizel. De organisatie baalt ervan dat het ophoudt.

In 2019 stonden nog 25 vrijwilligers klaar. In de laatste week van de zomervakantie genoten 135 basisschoolkinderen, voor slechts 25 euro inschrijfgeld, van een week vol spelletjes, knutselen, ochtendgymnastiek, voetballen, waterdag, en een bonte avond met optredens voor de ouders. De laatste jaren werd veel aan groepsbinding gedaan met spelletjes zoals kranten-mep. En er werd gestreden met het eigen groepje tegen de andere groepjes, bijvoorbeeld om wie de mooiste hut bouwt. Er kwamen nieuwe vriendschappen uit voort.

De meeste jeugdleiders deden vroeger als kind mee. Adriënne Egelmeers (24) en Ward Kuijten (24) begeleidden vier jaar lang een groepje van circa tien kinderen, en gingen daarna door in de organisatie. Egelmeers: ,,Ik voelde me vereerd dat ik daarvoor gevraagd werd. Het was die zes jaar dat wij het deden altijd een feest.” ,,Voor mij was tijd de boosdoener,” verzucht Kuijten. ,,Ik werk nu fulltime. Dat geldt voor veel van onze generatie. We gingen studeren door heel het land. Van alles hebben we geprobeerd om nieuwe vrijwilligers te krijgen: Facebook, Instagram, bij de stagemarkt, op scholen.”

Dat het niet te zien was dat er zoveel werk in zat, vindt de organisatie juist goed. Vooraf zat het in een vergunning, materialen, sponsoring en een locatie regelen. En dranghekken, collecteren, technische dienst, logo en kleding. Dan tent opbouwen, gebalanceerde groepjes samenstellen van jongere en oudere kinderen, en die aan jeugdleiding koppelen. Tijdens de week waren ze als team op elkaar ingespeeld. In het begin deden alleen Eerselse kinderen mee. ,,We waren er voor alle kinderen: ook via Stichting Leergeld en vluchtelingenkindjes. Wij zorgden dat iedereen op zijn gemak was,” vertelt Egelmeers. Marjon Vennix (53): ,,De kinderen gingen elke dag weg met een gezicht van voldoening. Er is weinig veranderd in de twintig jaar dat ik het mee organiseerde. Daar lag misschien ook wel de kracht: dat ze thuis uit het standaardritme werden gegooid.” Op donderdag bleven de kinderen die het aandurfden slapen. Kuijten lacht: ,,Aan het eind van de week hingen onze wallen tot aan de grond.”

Talitha Menting (19) is één van de laatsten die vanaf haar dertiende leiding werd. ,,Ik had steeds een fijn groepje lieve kindjes. Ondanks dat het best wel vaak regende, was het altijd een super leuke week. Wij hebben er met de leiding een grote vriendengroep aan overgehouden. Als de kids ’s avonds weg waren, deden wij spelletjes en bleven wij slapen. We gaan nog steeds samen weekendjes weg.”