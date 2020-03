Echtpaar neemt na 33 jaar met hart en ziel afscheid van Den Herd in Bladel

In augustus 1987 begon Vugts als beheerder van het toenmalige Bladelse gemeenschapshuis. Hij had net als zijn partner Lia ruime horeca-ervaring. Het duurde daarom niet lang voor ze aansloot: ,,Meteen in september hadden we een grote partij. Ik moest meehelpen. Dat was helemaal niet de bedoeling. Ons jongste kind was net een half jaar, maar ik ben nooit meer weggegaan’’, vertelt Lia Vugts.

Drieëndertig jaar was het Hapertse echtpaar – met onmiskenbare Bladelse wortels – gastheer en gastvrouw van het gemeenschapshuis, later omgedoopt tot cultureel centrum. ,,Wij waren er voor de verenigingen. Als er iets georganiseerd werd, waren we open. Den Herd kreeg altijd voorrang. Zeven dagen per week, ook al was het mijn vrije dag en was het financieel niet aantrekkelijk’’, zegt Peter Vugts.

Nights of the Sixties

Hart en ziel legden ze in hun werk Ze dachten mee. De wieleravondzesdaagsen, carnavalsfeesten en de Nights of the Sixties waren hoogtepunten. Samen met hun personeel bedienden ze jaarlijks zo’n zeventig gebruikers, veel mensen bezochten Den Herd wekelijks. ,,De plaats van de foyer met bar zorgde ervoor dat je iedere bezoeker kon ontmoeten. Dit was de huiskamer van Bladel en wij waren gastheer en gastvrouw’’, beschouwt Lia Vugts hun rol.

Vugts kijkt ook met veel plezier terug naar de artiesten die hij samen met de theatercommissie naar Den Herd haalde. Dat begon op avonden dat de grote zaal leegstond. Het groeide uit tot een volwaardig jaarprogramma. Guido Weijers, Karin Bruurs, Mark van de Veerdonk en Gerard van Maasakkers noemt hij op. Niet toevallig Brabanders: ,,Die hadden het hier toch net wat makkelijker.’’ Hij heeft veel contacten in de theaterwereld. Als vrijwilliger blijft Peter Vugts daarom verbonden aan de commissie. Het is wel een afscheid met een rafelrandje. Vooral omdat de keuze om Den Herd naar de Markt te verplaatsen hen zorgen baart: ,,Ik ken te veel instellingen met een opzet als de nieuwe Herd die het financieel niet vol kunnen houden’’, stelt Peter Vugts. ,,We hebben negen jaar energie gestoken in renovatie. De tekeningen lagen klaar, inclusief toestemming van de gemeente. Met die 4 miljoen hadden wij hier ook perfect kunnen verbouwen.’’

Quote Ik ken te veel instellin­gen met een opzet als de nieuwe Herd die het financieel niet vol kunnen houden Peter Vugts

Ze zijn dan weer wel heel blij met de keuze van het bestuur van Den Herd om hun zoon Roel Vugts te betitelen als ‘beoogd beheerder’ van het cultureel centrum. Zijn ouders weten dat hij het werk in hun geest zaal voortzetten. Peter en Lia Vugts nemen afscheid op zaterdag 21 maart met een receptie tussen 14.00 en 17.00 uur.