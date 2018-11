Echtpaar uit Hapert gooit roer om: van stichting naar reisgids

Vierde generatie brengt autozaak terug van Bladel naar Diessen

10:14 DIESSEN/BLADEL - Volgend jaar is het een eeuw geleden dat Driekske Bie een rijwielhandel begon in Diessen. Het bedrijf bleef ruim negentig jaar in de familie. Nu brengt een vierde generatie Vingerhoets het autobedrijf terug naar waar het allemaal begon.