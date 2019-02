ED-fotograaf Ad Biemans uit Bladel: Met PSV’ers in kleedkamer tijdens de rust

Biemans fotografeerde in de jaren zestig voor het Eindhovens Dagblad. Graag duikt hij even in het archief voor de foto's van toen. Hij werkte in een tijd van ver vóór de digitalisering. Bij een voetbalwedstrijd van PSV had hij voor zijn Rolleiflex-camera rolletjes van twaalf foto's. Had hij een paar foto's geknipt, moest er weer een rolletje gewisseld worden. ,,Je moest je fotomomentje van de wedstrijd wel even heel goed kiezen.” Het was destijds ook gebruikelijk dat de pers in de pauze samen met de PSV’ers een kopje thee dronk.