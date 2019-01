Een bijzondere nalatenschap voor Knegsel

Namen van heiligen verdwenen uit onderwijs Oirschot

9 januari OIRSCHOT - Dalton Kindcentrum AvontuurRijk. Dat is de nieuwe naam van Kindcentrum de Bongerd & Antoniusschool aan de Montfortlaan in Oirschot. Hiermee is de laatste heilige uit het Oirschots onderwijs verdwenen, tot spijt van pastoor Leendert Spijkers.